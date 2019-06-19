Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, gizli telefefon dinlemeleriyle ilgili açılan bir davada yüksek mahkeme görevli bir hakime rüşvet teklif etmek suçundan yargılanacak. Böylelikle, 5. cumhuriyet tarihinde ilk defa eski bir cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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