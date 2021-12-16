Fransa'nın en yaşlı kişisi 112 yaşında Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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Fransa'nın en yaşlı kişisi 112 yaşında Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'nın en yaşlı kişisi 112 yaşında Kovid-19'dan hayatını kaybetti
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın en yaşlı kişisi Marcel Meys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 yaşında öldü.

Fransa'nın en yaşlı kişisi Marcel Meys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 yaşında öldü.

Fransız basınındaki haberler e göre, Vienne ilinde yaşayan ve 5 Ekim'den bu yana " Fransa'nın en yaşlı kişisi" unvanını elinde bulunduran Meys, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.

12 Haziran 1909 doğumlu Meys, dün Vienne Hastanesinde 112 yaşında hayatını kaybetti.

Meys'in yaşadığı Saint-Romain-en-Gal kasabasının Belediye Başkanı Luc Thomas, Facebook'tan paylaştığı mesajında, Meys'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Thomas, Meys için "Mizahı, nezaketi, alçak gönüllülüğü ve iyimserliği daima hafızamızda kalacak." ifadesini kullandı.

Mesleği taksi-ambulans şoförlüğü olan Meys, Fransa'ya bağlı Martinik Adası'nda yaşayan Jules Theobald'un 5 Ekim'de hayatını kaybetmesiyle "Fransa'nın en yaşlısı" unvanını elde etmişti.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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