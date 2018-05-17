Fransa'nın Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu! Gomis ve Valbuena Kadroya Alınmadı
Fransa Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ligde attığı 26 golle dikkatleri çeken Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena kadroya alınmadı.
Fransa Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamp, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.
GOMIS VE VALBUENA YOK
Kadroda Galatasaray'da forma giyen ve 26 gol atarak çok formda bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena dahil edilmedi.
KADROYA ALINMAYAN DİĞER ÖNEMLİ YILDIZLAR:
Karim Benzema, Dimitri Payet , Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Andre-Pierre Gignac, Adrien Rabiot, Aymeric Laporte
YORUMLAR (8)
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Forvet hattında gomis yok lacazette yok fekir var. İnanılır gibi değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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rabiot dışındaki 7 oyuncuyu erzurumspora verseler süper ligde 15 puan farkla şampiyon olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadroyu fatih terime önersen birini bile geri çevirmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadro çok güzelCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadroya alınmayan oyuncularla dünya kupası kaldirirsin??Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır