Fransa'nın Calais kentindeki göçmen kampı dağıtıldı
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Fransa'nın Calais kentindeki göçmen kampı dağıtıldı

Fransa'nın Calais kentindeki göçmen kampı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kampın, sabah saatlerinde polis tarafından dağıtıldığı bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kampın, sabah saatlerinde polis tarafından dağıtıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından Pas-de-Calais Valiliğinin açıklamasını paylaşarak yargı kararı ve talimatıyla Calais'deki yasa dışı bir kampın tahliye edildiğini belirtti.

Valiliğin açıklamasında, Saint-Omer Calais yolundaki boş arazide bulunan hangarlarda barınmaya çalışan; aralarında 30 kadar çocuğun da bulunduğu yüzlerce göçmenin, polis tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, hangarda yaşayan göçmenlerin kamu sağlığı tehdidi oluşturduğu, kamu düzenini bozduğu ve çevrede yaşayan 50 kadar ailenin kamptan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Fransız basını, kampı dağıtmaya çalışan polis ile kamp sakinleri arasında iki gündür arbede yaşandığını aktardı.

Pas-de-Calais Valiliğinin bağlı bulunduğu Hauts-de-France Bölgesi Konseyi Başkanı Xavier Bertrand ile Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart'ın, kentte yeniden büyük bir göçmen kampı oluşmasının önüne geçmek için hangarlarda barınanları şikayet ettiği öğrenildi.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais kentinde, Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışan çok sayıda mülteci bulunuyor.

Calais'deki "Vahşi Orman" olarak adlandırılan mülteci kampı Fransız polisi tarafından 2016'da yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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