Fransa'nın Atlantik kıyısında 60 milyon euro değerinde 763 kilo saf kokain bulundu
Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yaklaşık 1 aydır plastik paketler içinde yüzde 83 saflıkta olduğu belirlenen toplam 763 kilo kokain bulundu. Paketlerin nereden geldiğini bilmeyen Fransız polisi, kötü hava şartları nedeniyle batan bir gemiden gelebileceğini düşünüyor
11.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:46
Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında yaklaşık 1 aydır plastik paketler içinde yüzde 83 saflıkta olduğu belirlenen toplam 763 kilo kokain bulundu.
İlki 18 Ekim'de Saint-Jean-de-Monts'da bulunan paketler ülkenin güneybatısı Landes bölgesinden, kuzeydeki Vendée bölgesine kadar yaklaşık 450 metrelik bir alanda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com