Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, İmamoğlu'nu ziyaret etti
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrik ziyaretinde bulundu.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrik ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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