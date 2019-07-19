Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrik ziyaretinde bulundu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrik ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et