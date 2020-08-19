Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
19.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Magro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Magro'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA