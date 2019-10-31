Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

31.10.2019 20:22
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Çarşamba günü Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde oylanan karar tasarısı oy birliği ile kabul edilmiş ve Türkiye'nin askeri harekatı kınanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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