Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, "kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği" vurgulandı.

Öte yandan, Fransa'da bazı Ermeni çevrelerin birkaç gündür Türk vatandaşlarını hedef alan şiddet eylemlerine dikkat çekilerek, son dönemde vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve ayrımcı tutumlarla ilgili Fransız makamlarının başta güvenlik olmak üzere her alanda gerekli tedbirleri alması talebi Maslahatgüzar'a iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan