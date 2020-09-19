Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi Gilles Huberson'un, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle geri çağrıldığı iddia edildi.

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası
19.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:48

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi Gilles Huberson'un, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle geri çağrıldığı iddia edildi.

Fransız medyasındaki haberlere göre, Huberson geçen hafta Fildişi Sahili'nin Abijdan şehrini terk ederek Paris'e geri döndü.

31 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçimine gitmeye hazırlanan Fildişi Sahili'ndeki Fransız Büyükelçi, siyasi bir nedenden dolayı geri çekilmedi.

Mediapart'ın özel haberine göre, Huberson, 5 kadın tarafından cinsiyet temelli şiddet ve tacizle suçlandıktan sonra geri çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığınca hakkında iç soruşturma açıldığı belirtilen Huberson'un, 2013-2016 yılları arasında görev yaptığı Mali ve 2017'de atandığı Fildişi Sahili'nde kadın çalışma arkadaşlarına cinsiyetçi ve küçük düşürücü sözler söylediği iddia ediliyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Alaattin Doğru
Alaattin Doğru
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bursa Milli İzmit Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 17:51:46. #1.14#
title