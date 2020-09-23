Fransa Moria kampından 500 mülteci çocuğu ülkeye kabul edecek
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Fransa Moria kampından 500 mülteci çocuğu ülkeye kabul edecek

23.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:13
Fransa Moria kampından 500 mülteci çocuğu ülkeye kabul edecek

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında iki hafta önce çıkan yangının ardından Fransa, 500 mülteci çocuğu ülkeye alacağını duyurdu.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında iki hafta önce çıkan yangının ardından Fransa, 500 mülteci çocuğu ülkeye alacağını duyurdu.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria mülteci kampında iki hafta önce çıkan yangının ardından sokakta kalan mülteciler için Avrupa ülkeleri devreye girdi. Almanya'nın ardından Fransa 500 mülteci çocuğun ülkeye kabul edileceğini duyurdu. Fransa Avrupa Birliği Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, yanan Moria'daki mülteci kampından 350 mülteci çocuğun Fransa'ya getirilmesi için anlaşma sağlandığını, 150 için de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Toplam 500 mülteci çocuğun yanı sıra 500 kişinin daha Fransa'ya getirilmesinin planlandığı ve toplam bin kişinin ülkeye alınmasının beklendiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı olan Moria'da mültecilerde korona virüs tespit edilmesinden hemen sonra çıkan yangında binlerce kişi sokakta kalmıştı. Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bine yakın mülteci yaşıyordu. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria'da yaşayan refakatçisi olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu. Almanya 15 Eylül'de ise zor durumdaki mültecilerden bin 500'ünün daha ülkeye kabul edileceğini belirtmişti. Geçtiğimiz hafta Yunanistan polisi, yangınlarda büyük oranda zarar gören ve kalınamayacak hale gelen Moria kampındaki mültecileri, Midilli Adası'nda geçici olarak kurulan Kara Tepe kampına taşımıştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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