Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor
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Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bir temizlik işçisinin mola sırasında yere uzanarak dinlendiği gerekçesiyle kovulması tepki çekti.

15.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:11
Fransa: Mola sırasında kaldırıma uzanarak dinlendiği için kovulan temizlik işçisi hakkını arıyor

'nın başkenti 'te bir temizlik işçisinin mola sırasında yere uzanarak dinlendiği gerekçesiyle kovulması tepki çekti. Fransa'nın önde gelen temizlik şirketlerinden Derichebourg için çalışan Adama Cisse, ayağındaki bir rahatsızlıktan dolayı, öğlen arasında ayakkabılarını çıkartarak kaldırıma uzandı. Ancak Cisse'nin fotoğrafını çeken bir kişi görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın üzerine harekete geçen şirket, "marka imajına zarar verdiği" gerekçesiyle Cisse'yi tazminatsız olarak işten çıkardı.


Eylül 2018'de meydana gelen olay sosyal medyada yeniden gündeme gelince, Adama Cisse iş mahkemesine başvurma kararı aldı. Öğlen arasında dinlenme hakkı olduğunu belirten 37 yaşındaki Cisse, yasal olmayan yollarla elde edilen fotoğrafın kovulma gerekçesi yapılmasını da eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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