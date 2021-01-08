Fransa, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Kovid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan