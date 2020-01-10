Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın
Haberler » Dünya » Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın - Haberler

Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın

Kanuni Sultan Süleyman, 1526 yılında Fransa Kralı I. François'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten bir mektup yollamıştı. Fransa Milli Kütüphanesi, söz konusu meşhur mektuptaki Süleyman'ın tuğrasının, arşivdeki en güzel imza olduğunu yazdı.

10.01.2020 07:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:36
Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın

Milli Kütüphanesi, arşivindeki 'en güzel imzanın' 'a ait olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.


Kütüphanenin Twitter hesabındaki bir yorumda, "BNF'deki en güzel imza hangisi? Muhteşem Süleyman'ın I. François'e yazdığı mektubun tuğrası" ifadeleriyle mektubun görseli paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler