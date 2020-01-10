Fransa Milli Kütüphanesi: Arşivimizdeki 'en güzel imza' Muhteşem Süleyman'ın

10.01.2020 07:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:36

Fransa Milli Kütüphanesi, arşivindeki 'en güzel imzanın' Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.



Kütüphanenin Twitter hesabındaki bir yorumda, "BNF'deki en güzel imza hangisi? Muhteşem Süleyman'ın I. François'e yazdığı mektubun tuğrası" ifadeleriyle mektubun görseli paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle