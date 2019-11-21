Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'

21.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:49

Fransa Meclisi Genel Kurulu'nda Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamada, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demesi ile başlayan tartışmayı gündeme getiren Fransız milletvekilleri ABD ve Avrupalı ittifak üyeleri arasında ciddi koordinasyon eksikliği olduğu yorumlarını yaparken, konuşmacıların önemli bir kısmı Türkiye'nin Suriye operasyonunu eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle