Fransa, Mali'yi terk ettiği iddialarını yalanladı - Haberler
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Fransa, Mali'yi terk ettiği iddialarını yalanladı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Fransa, Mali'yi terk ettiği iddialarını yalanladı

Fransa, Rus güvenlik şirketi Wagner'le anlaşacağı ileri sürülen Mali'den tamamen çekilecekleri ve kısmi çekilmeye ilişkin kimseyi bilgilendirmedikleri iddialarını yalanladı.

Fransa, Rus güvenlik şirketi Wagner'le anlaşacağı ileri sürülen Mali'den tamamen çekilecekleri ve kısmi çekilmeye ilişkin kimseyi bilgilendirmedikleri iddialarını yalanladı.

France 24'ün haberine göre, Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon, Moritanya'da düzenlediği basın toplantısında, Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili son 2 yıldır çalışıldığını belirtti.

Bu planın, G5 Sahel ülkeleri liderleriyle Bamako ve Niamey'de yapılan toplantıda hazırlandığını kaydeden Michon, bunun çekilme olmadığını, bu üç garnizonda Fransa'nın sembolik sayıda askerinin bulunduğunu kaydetti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaptığı açıklamada, "Fransa'nın çekilmesi diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin Fransa'ya desteği sürecek

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in, dün, Paryl ile yaptığı telefon görüşmesinde Sahel'deki durumu ele aldığı ve bölgede teröre karşı mücadelede Fransa'nın liderliğine övgüde bulunduğu kaydedildi. Austin, Fransa'ya ABD'nin desteğinin süreceğini aktardı.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, hafta sonu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Fransa'nın, Barkhane Operasyonu'na son verme kararıyla Mali'yi bir oldubittiyle karşı karşıya bıraktığını ve terk ettiğini, bu yüzden güvenliğin sağlanması için yeni yollar aramaya giriştiklerini belirtmişti.

Rusya iddiaları yalanlamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Malili mevkidaşı Abdoulaye Diop, yaptıkları ikili görüşme sonrasında, ülkeye Wagner grubunun gelmesine ilişkin görüşmelerin yürütüldüğü iddiasını yalanlamamıştı.

Lavrov, Mali hükümetinin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgularken, Mali Dışişleri Bakanı Diop ise ülkenin güvenliği konusunda Rusya'yla iş birliği yapmak istediğini dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden tamamıyla çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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