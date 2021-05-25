Fransa, Mali için BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu
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Fransa, Mali için BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu

Fransa, Mali için BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa, Mali konusunda acil olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne toplantı çağrısında bulundu.

Fransa, Mali konusunda acil olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne toplantı çağrısında bulundu.

Fransa, dün Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure tutuklanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ulusal Meclise yaptığı açıklamada, "Mali'deki ciddi durumu dikkate almak için bu sabah New York saatinde Güvenlik Konseyi toplantısını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından yaptığı açıklamada ise, Avrupalı liderlerin Mali Devlet Başkanı ve Başbakanı'nın tutuklanmasını "darbede darbe kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'in Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamada, "Olayları yakından takip ediyoruz. Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane'nin acil ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yerel Geçiş İzleme Komitesi çerçevesinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği (AU) ile ve diğer uluslararası kuruluşlarla yakın temas halindeyiz. Sivil hükümet geçişine desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

MALİ KRİZİ

Mali ordusu tarafından dün, 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbenin ardından kurulan Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmış, başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bulunan bir askeri üsse götürmüştü.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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