Fransa, Mali'de ilk kez silahlı drone kullandı: 7 cihatçı militan öldürüldü
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Fransa, Mali'de ilk kez silahlı drone kullandı: 7 cihatçı militan öldürüldü

Fransa Savunma Bakanlığı, Mali’de silahlı insansız hava aracıyla (drone) haftasonu düzenlenen saldırıda 7 cihatçı militanın öldürüldüğünü açıkladı.

23.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:50
Fransa, Mali'de ilk kez silahlı drone kullandı: 7 cihatçı militan öldürüldü

Savunma Bakanlığı, Mali'de ilk kez silahlı insansız hava aracıyla (drone) hafta sonu düzenlenen saldırıda 7 cihatçı militanın öldürüldüğünü açıkladı.


Bakanlık, silahlı insansız hava aracının Ouagadou ormanında tespit edilen cihatçı militanları hedef aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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