Fransa, Mali'de ilk kez silahlı drone kullandı: 7 cihatçı militan öldürüldü
Fransa Savunma Bakanlığı, Mali’de silahlı insansız hava aracıyla (drone) haftasonu düzenlenen saldırıda 7 cihatçı militanın öldürüldüğünü açıkladı.
23.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:50
Fransa Savunma Bakanlığı, Mali'de ilk kez silahlı insansız hava aracıyla (drone) hafta sonu düzenlenen saldırıda 7 cihatçı militanın öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlık, silahlı insansız hava aracının Ouagadou ormanında tespit edilen cihatçı militanları hedef aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com