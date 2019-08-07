Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı

Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı

Reuters'e konuşan bir Fransız diplomatik kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye herhangi bir davet göndermediğini söyledi

07.08.2019 12:41
Fransa Macron'un Ruhani'yi G7 zirvesine davet ettiği iddialarını yalanladı

Fransa bu ay sonunda Biarritz'de yapılacak G7 toplantısına İran'ın davet edildiği iddialarını yalanladı.

Reuters'e konuşan bir Fransız diplomatik kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye herhangi bir davet göndermediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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