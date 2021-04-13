Fransa: Lübnan'ın çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih edenlere karşı eyleme geçmekten çekinmeyiz
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Fransa: Lübnan'ın çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih edenlere karşı eyleme geçmekten çekinmeyiz

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa: Lübnan'ın çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih edenlere karşı eyleme geçmekten çekinmeyiz

Fransa, Lübnan'da hükümetin kurulamamasına ilişkin, Lübnan'ın genel çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih eden Lübnanlı siyasetçilere karşı eyleme geçmekten çekinmeyeceğini belirtti.

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Fransa, Lübnan'da hükümetin kurulamamasına ilişkin, Lübnan'ın genel çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih eden Lübnanlı siyasetçilere karşı eyleme geçmekten çekinmeyeceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, Lübnan basınında Fransa'nın bazı Lübnanlı siyasetçilere yaptırım uygulama hazırlığında olduğuna dair haberlerin yer almasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

"Fransa'nın, Lübnan'ın genel çıkarları yerine kişisel çıkarlarını tercih eden siyasetçilere karşı eyleme geçmekten çekinmeyeceğini" ifade eden Mühll, bu konuda ortaklarıyla ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın "çökmemesi" ve ülkede hükümetin kurulması için her şeyin yapılması gerektiğini bildirmişti.

6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret eden Macron'un hükümetin kurulması için baskıları ve girişimleri sonuç vermemişti.

Macron, 2020'nin aralık ayı başında Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlamış ancak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması dolayısıyla ziyaret iptal etmişti. Ziyaret için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.

Lübnan'daki hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Saad Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi.

Lübnan'da farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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