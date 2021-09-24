Fransa, Lübnan'da reformlara acilen başlanmasını istiyor - Haberler
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Fransa, Lübnan'da reformlara acilen başlanmasını istiyor

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa, Lübnan'da reformlara acilen başlanmasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den reformlara ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere acilen başlamalarını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den reformlara ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere acilen başlamalarını istedi.

Macron, ilk yurt dışı ziyaretini yapan Mikati ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'ın aylar sonra oluşan yeni kabinesiyle reformlara bir an önce başlama ve somut ilerleme kaydetme olanağı yakaladığını söyledi.

Mikati'den reformlara hızlıca başlamalarını isteyen Macron, Lübnan'ın IMF ile müzakerelere bir an önce başlayıp bitirmesini tavsiye etti.

Lübnan Başbakanı Mikati de reformları en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Lübnan'da hükümeti kurma süreci 13 ay aldı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 13 ay aradan sonra 10 Eylül'de yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu almıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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