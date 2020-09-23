Fransa: "Lübnan'da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa: "Lübnan'da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir"

23.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:00
Fransa:

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Lübnanlı siyasetçilere seslenerek, hükumetin kurulmaması durumunda ülkenin çökebileceğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Lübnanlı siyasetçilere seslenerek, hükumetin kurulmaması durumunda ülkenin çökebileceğini ifade etti.

Lübnan'da hükumet kurma krizi devam ederken Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkede acilen hükumet kurulmazsa Lübnan'ın durumunun kötüleşebileceği uyarısını yaptı. Der Mühll, "Bu hassas dönemde Lübnanlı siyasetçiler ülkenin gelişimi ya da çöküşü arasında seçim yapmalılar. Bu, Lübnan halkına karşı büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Der Mühll, "Fransa, Lübnan'da hükumetin kurulması kapsamında 1 Eylül'de verilen taahhütler ulaşamadığı için üzüntü duyuyor" dedi. Der Mühll ülkede gerekli reformların yapılabilmesi için Lübnanlı siyasetçilere seslenerek Başbakan Mustafa Adib'in önderliğinde ve bir erteleme olmadan belli bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Adını açıklamaya Fransız 2 üst düzeyli yetkilinin verdiği bilgilere göre, Fransa Lübnan'ın krizden çıkabilmesi için makul bir zaman içerisinde hükumetinin kurulması için Lübnanlı siyasetçilere baskı yapıyor. Daha önce hükumetin kurulması için son tarih olarak Eylül ayının ortası olarak belirlenirken, hükumetin kurulması için yeni bir son tarih henüz açıklanmadı.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükumetin kurulamaması durumunda Lübnan'ın "cehenneme" doğru gidebileceğini söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Arda Turan Mbaye Diagne Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa: "Lübnan'da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:00:33. #1.15#
title