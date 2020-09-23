Fransa: "Lübnan'da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Lübnanlı siyasetçilere seslenerek, hükumetin kurulmaması durumunda ülkenin çökebileceğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Lübnanlı siyasetçilere seslenerek, hükumetin kurulmaması durumunda ülkenin çökebileceğini ifade etti.

Lübnan'da hükumet kurma krizi devam ederken Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkede acilen hükumet kurulmazsa Lübnan'ın durumunun kötüleşebileceği uyarısını yaptı. Der Mühll, "Bu hassas dönemde Lübnanlı siyasetçiler ülkenin gelişimi ya da çöküşü arasında seçim yapmalılar. Bu, Lübnan halkına karşı büyük bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Der Mühll, "Fransa, Lübnan'da hükumetin kurulması kapsamında 1 Eylül'de verilen taahhütler ulaşamadığı için üzüntü duyuyor" dedi. Der Mühll ülkede gerekli reformların yapılabilmesi için Lübnanlı siyasetçilere seslenerek Başbakan Mustafa Adib'in önderliğinde ve bir erteleme olmadan belli bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Adını açıklamaya Fransız 2 üst düzeyli yetkilinin verdiği bilgilere göre, Fransa Lübnan'ın krizden çıkabilmesi için makul bir zaman içerisinde hükumetinin kurulması için Lübnanlı siyasetçilere baskı yapıyor. Daha önce hükumetin kurulması için son tarih olarak Eylül ayının ortası olarak belirlenirken, hükumetin kurulması için yeni bir son tarih henüz açıklanmadı.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükumetin kurulamaması durumunda Lübnan'ın "cehenneme" doğru gidebileceğini söylemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı