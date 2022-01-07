Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı - Haberler Spor
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Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, "Pozitif(+)" ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

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Fransa'da herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz, efsane isimlere nal toplattı

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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