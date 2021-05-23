Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda...

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Çakır İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda... - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 00:12:30. #1.13#

title