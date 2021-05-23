Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda...

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.