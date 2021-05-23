Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda...
Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı