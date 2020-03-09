SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi! - Spor
Mehmet Kasapoğlu, Fransa, Spor

Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi!

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar en fazla 1000 seyirci alınacağını duyurdu.

09.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:42
Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi!

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar en fazla 1000 seyirci alınacağını duyurdu.


Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fransız hükümeti de bir karar aldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar 1000 seyirci kısıtlaması getirildiğini duyurdu.


Bilindiği üzere Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Spor
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi Spor
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Fatih Terim Berkay Şahin İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:02:20. #1.14#