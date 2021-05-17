Fransa Ligue 1'de kim şampiyon olur? Lille mi PSG mi? Hangi takımın averajı daha yüksek? Hangi takım daha avantajlı? (Tüm Olasılıklar)
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Fransa Ligue 1'de kim şampiyon olur? Lille mi PSG mi? Hangi takımın averajı daha yüksek? Hangi takım daha avantajlı? (Tüm Olasılıklar)

Fransa Ligue 1'de kim şampiyon olur? Lille mi PSG mi? Hangi takımın averajı daha yüksek? Hangi takım daha avantajlı? (Tüm Olasılıklar)
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Fransa 1. ligde şampiyon olacak takım son hafta belli olacak. Bugün Lille berabere kaldı ve 80 puana ulaştı. PSG ise 79 puanda. Eğer son hafta Lille maçını kazanırsa şampiyon olmuş olur. Peki, Fransa Ligue 1'de kim şampiyon olur? Lille mi PSG mi? Hangi takım daha avantajlıdır? Şampiyonluk ihtimalleri nelerdir? Lille ve PSG şampiyonluk ihtimalleri haberimizde.

Fransa Lig 1'de hangi takım şampiyon olur? Lille mi? PSG mi? Monaco mu? Hangi takım daha avantajlı? Averajı yüksek olan takım kim? Fransa ligindeki ilk 3 takım puan durumu ve averajları nelerdir? Fransa'da hangi takım şampiyon olur? Tüm olasılıklar ve ihtimallere haberimizden bakabilirsiniz.

LİLLE Mİ PSG Mİ? HANGİSİ AVERAJDA DAHA İYİ?

  1. Lille : 80 puan (+40 averaj)
  2. PSG : 79 puan (+56 averaj)
  3. Monaco : 77 puan (+34 averaj)
  4. Lyon : 76 puan (+39 averaj)

Bu sonuçlara göre son hafta ilk sıradaki takımlardan herhangi biri şampiyon olabilir. Fakat Monaco'nun şampiyon olması çok zor bir ihtimaldir diyebiliriz. Çünkü Monaco son maçını kazansa ve diğer takımlar yenilse bile Lille ile 6 gol averaj farkından dolayı şampiyon olması zor oluyor. Bu yüzden Monaco'nun şampiyon olma ihtimali çok düşüktür diyebiliriz.

Diğer taraftan Lille, PSG'nin 1 puan üzerinde. Eğer Lille son maçını deplasmanda kazanırsa şampiyonluğu ilan etmiş olacaktır. PSG'nin şampiyonluk için kesinlikle kazanması gerekecek ve rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun dışında tabii ki birçok ihtimal mevcut. Şimdi kısaca anlatalım.

Lille son maçı : Angers-Lille (23 Mayıs Pazar)

PSG son maçı : Brest-PSG (23 Mayıs Pazar)

LİLLE ŞAMPİYON OLUR MU? (TÜM OLASILIKLAR)

Şampiyonluk yarışında Lille daha önde fakat bazı ihtimallere göre şampiyon değişebilir.

Şampiyonluk için olasılıklar:

- Eğer Lille son maçını kazanırsa şampiyon oluyor.

- Eğer Lille son maçta berabere kalırsa ve PSG yenilirse veya berabere kalırsa yine şampiyon olur.

- Eğer Lille ve PSG ikisi birden yenilirse Lille yine şampiyon olur. Fakat Monaco 7 farklı galibiyet alırsa bu durumda Monaco şampiyon olur ki bu da Monaco'nun tek şampiyonluk ihtimalidir.

- Eğer Lille yenilirse ve PSG berabere kalırsa o zaman puanlar 80 olarak eşitlenecek. Bu durumda ikili averaja bakılmadığından dolayı yani Fransa liginde genel averaja bakıldığı için PSG şampiyon olur. Çünkü PSG genel averajda Lille'den +16 gol daha üstündür. Bu durumda olası bir puan eşitliğinde Lille şampiyonluğu kaybeder.

- Eğer PSG yenerse ve Lille berabere kalır veya yenilirse PSG şampiyon olmuş olur.

İKİLİ AVERAJDA KİM ÜSTÜN?

İkili averajda normalde Lille daha üstündür. Çünkü ligdeki ilk maç 0-0 bitti. İkinci maçı ise Lille 1-0 kazanmıştı. Fakat Fransa liginde ikili averaja bakılmıyor genel averaja bakılıyor. Bu bakımdan ikili averajın bir önemi yoktur.

GENEL AVERAJDA KİM ÜSTÜN?

Genel averajda ise Lille +40 gol ve PSG +56 gole sahiptir. Haliyle PSG, Lille 'den +16 gol daha fazla averaja sahiptir. Fransa Ligi'nde genel averaja bakıldığı için olası bir puan eşitliğinde PSG, Lille'den daha avantajlı konumda olmuş olur.

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Fransa Ligue 1'de kim şampiyon olur? Lille mi PSG mi? Hangi takımın averajı daha yüksek? Hangi takım daha avantajlı? (Tüm Olasılıklar) - Haberler
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