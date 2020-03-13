Fransa Ligue 1 askıya alındı
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1 müsabakaları süresiz olarak askıya alındı.
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1 müsabakaları süresiz olarak askıya alındı.
Fransa Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda koronavirüs önlemlerini görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle Ligue 1 müsabakalarının süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.
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Kaynak: DHA