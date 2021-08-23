Fransa Ligi'nde Nice-Olympique Marsilya maçı, Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durduruldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara geri fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle durduruldu.

Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarları Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişeler fırlattı. Payet bunun üzerine tepkisini göstermek için bu şişeyi taraftarlara geri fırlattı. Bunun ardından Nice taraftarları sahaya akın etti.

Hakem, maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi. Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere bu olay üzerine taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Nice'in 49. dakikada Dolberg'in attığı golle 1-0 üstüğünlüyle devam eden karşılaşmanın yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda henüz karar verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan