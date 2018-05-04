Fransa Ligi Hakemleri, Futbolcuya Tekme Atan Hakemi, "Yılın Hakemi" Seçti

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in deplasmanda Nantes'ı 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında kendisine çarpan Nantes oyuncusu Diego Carlos'a düşerken tekme savuran, ardından oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek oyundan atan hakem Tony Chapron yeniden gündemde.

6 AY CEZA ALMIŞTI

Fransa Futbol Federasyonu tarafından 6 ay men cezası verilen hakem Chapron, ESPN'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1'de yılın hakemi ödülüne layık görüldü. Haberde Fransız hakemlerin 6 aylık ceza kararını protesto etmek için böyle bir tercih yaptıkları iddia edildi.

"YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Chapron ilginç olaydan sonra, "Yaptığım çok kötü bir hareketti. Carlos bana çarptığında daha önce sakatlandığım bölgede felaket bir ağrı hissettim. Onun refleksi olarak böyle bir şey çıktı. Bu yaptığım çok çirkin bir hareket, bunu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

(Sözcü)