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Fransa Lig Kupası'nı PSG kazandı

Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fransa Lig Kupası'nı PSG kazandı
01.08.2020 01:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 07:14

Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan final maçında PSG ile Lyon karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan PSG, Fransa Lig Kupası'nın sahibi oldu.

PSG, bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve Fransa Kupası'ndan sonra Fransa Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. PSG, tarihinde Lig Kupası'nı dokuzuncu kez kazanmış oldu.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Fransa Lig Kupası'nı PSG kazandı - Lyon
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