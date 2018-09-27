Fransa Lideri Macron'un ''Yolun Karşısına Geçsem Sana İş Bulurum'' Dediği İşsiz Genç, Otobüs Şoförü Oldu

'Ulusal Miras günü' nedeniyle bu ay ortasında halkın ziyaretine açılan Elysee Sarayı'nı ziyaret ettiği sırada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la girdiği diyalogda işsizlikten şikayetçi olan ve Cumhurbaşkanı'ndan 'yolun karşısına geçip iş araması' tavsiyesi alan 25 yaşındaki Jonathan Jahan iş buldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLDU

Ülkede gündem yaratan diyaloğun kahramanı iş bulmak için Macron'un tavsiyesine uyup yolun karşısına geçmedi. Kendisiyle iletişime geçen bir 'geçici iş bulma ajansının' önerisini kabul etti. Botanik eğitimi almış olan ve aylarca bu sektörde iş arayan genç, otobüs şoförü oldu.

İşsiz Jonathan Jahan

''SEVDİĞİM İŞİ YAPACAĞIM''

Jahan BFM TV'ye yaptığı açıklamada kendisine gelen 20 iş teklifini de reddettiğini söyleyen genç, ''Mutluyum çünkü sevdiğim bir işi yapacağım." dedi.

''YOLUN KARŞISINA GEÇSEM İŞ BULURUM''

Macron 15 Eylül'deki sohbet sırasında"25 yaşındayım. Öz geçmiş ve ön yazılarımı gönderdim. Hiçbir işe yaramıyorlar" diyen gence "Eğer gerçekten istiyorsan ve motive olmuşsan otellerde, kafelerde, inşaatta işçi alımı yapılıyor. İşçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok. Bu bir gerçek" demiş, sonra da birçok kafe ve restoranın bulunduğu Montparnasse semtinde iş aramayı önererek " Yolun karşısına geçsem sana bir iş bulurum. Hadi başla" ifadelerini kullanmıştı.