Fransa Kupası'nda Lens, Lille'i penaltılarda yendi - Haberler Spor
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Fransa Kupası'nda Lens, Lille'i penaltılarda yendi

Fransa Kupası'nda Lens, Lille'i penaltılarda yendi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti.

Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti.

Lille, Fransa Kupası son 16 turu maçında Lens takımına konuk oldu.

Konuk takım, Amadou Onana'nın 28. ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lens, Seko Fofana'nın 67. ve 90+5. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti.

Penaltılarda Lens, Lille'e 4-3 üstünlük kurarak Fransa Kupası'nda son 8 turuna yükseldi. Böylece Lens, 29 Ocak'ta Monaco ile karşılaşacak.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken, Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.

Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor

Fransa macerası bitti! Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri

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