Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

Fransız Kültür Bakanlığı'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.

08.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:13
Fransa Kültür Bakanlığı'nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

Fransız 'nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.


Christian N. adındaki şüpheli, mülakat esnasında kadınlara içerisine idrar söktürücü ilaç attığı kahve ve çay ikram ediyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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