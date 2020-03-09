Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu
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Fransa, Dünya

Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

09.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:25
Fransa Kültür Bakanı Riester'e, koronavirüs teşhisi konuldu

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riester'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.


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Kaynak: DHA

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