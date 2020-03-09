Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Güncel

Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'de korona virüsü olduğu tespit edildi.

09.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:09
Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'de korona virüsü olduğu tespit edildi.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüsü, artış göstermeye devam ediyor. Fransa Kültür Bakanı Franck Riester'in de korona virüsü taşıdığı ortaya çıkarken, bakanın sağlığının iyi olduğu ve virüsün kendisine Ulusal Meclisten bulaşmış olabileceği kaydedildi.


Fransa Ulusal Meclisinde 5 milletvekilinde korona virüsü tespit edilmişti. Ülkede bin kişiyi geçen toplanmaların yasaklandığı ve birçok bölgede okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Fransa'da bin 412 korona virüsü vakası kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı 30 ölüm yaşandı. - PARİS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Defne Samyeli Yılmaz Morgül
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Fransa Kültür Bakanı Riester de korona virüsüne yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 23:54:47. #1.14#