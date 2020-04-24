Fransa, koronavirüse karşı nikotin tedavisini test ediyor Fransız nörobiyolog Jean-Pierre Changeux'nun teorisine göre nikotin hücre reseptörlerine yapıştığı için virüsün hücrelere erişimini ve vücutta yayılımını engelliyor.

Bazı araştırmaların sigara içenlerde koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğu sonucunu ortaya koymasının ardından Fransa'da Covid-19'a karşı nikotin tedavisi üzerinde durulmaya başlandı.

Covid-19 testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapılan araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği sonucu çıkmıştı. Araştırmayı yürütenlerden biri olan Profesör Zahir Amoura da, hastalar arasında sigara içenlerin oranının yüzde 5 çıktığını yineledi. Euronews.com'da Görüntüle