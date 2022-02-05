Fransa kıyılarında 100 binden fazla ölü balık bulundu

Fransa'nın güneybatısında La Rochelle kentinin Biskay Körfezi açıklarında, balıkçı gemilerinin avladıktan sonra denize bıraktığı ölü balık sürüsü bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd Fransa'nın, Twitter hesabı üzerinden 3 Şubat'ta paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, su yüzeyine çıkmış yüz binlerce ölü balık görülüyor.

Kuruluşun açıklamasında, Biskay Körfezi açıklarında bulunan ve sayılarının 100 binden fazla olduğu düşünülen ölü balıkların, bazı balıkçı gemilerince avlanıldıktan sonra tekrar suya bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayın gerçekleştiği saatlerde dünyanın en büyük ikinci gırgır balıkçı teknesi olan Margiris'in de bölgede olduğuna dikkati çekildi.

"Şok edici" görüntüler

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görüntüleri "şok edici" olarak nitelendirdi ve olayın aydınlatılması için talimat verdiğini belirtti.

İstem dışı yapıldığı iddiası

Öte yandan Avrupa Açık Deniz Donduruculu Balıkçı Tekneleri Derneği (PFA) yaptığı açıklamada, derneğe bağlı Margiris adlı geminin ağının yırtılması sonucu balıkların denize istem dışı döküldüğünü öne sürdü.

Açıklamada, Avrupa Birliği mevzuatı gereğince, olayın ve tespit edilen balık miktarının gemi seyir defterine kaydedildiği belirtilerek, geminin tescil edildiği ülke olan Litvanya makamlarına bildirildiği aktarıldı.