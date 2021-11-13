Fransa - Kazakistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Kazakistan maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Fransa - Kazakistan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fransa - Kazakistan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Fransa - Kazakistan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fransa - Kazakistan maçı şifresiz mi? Fransa - Kazakistan maçı hakemi kim? Fransa - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Fransa - Kazakistan, 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçı, 13.12.2021 Cumartesi bugün saat 22.45'te oynanacak.
Fransa - Kazakistan maçı UEFA.tv platformundan yayınlanacak.
Fransa - Kazakistan maçını izlemek için UEFA.tv kullanıcısı olmalısınız.
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