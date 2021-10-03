Fransa Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofil çalıştı - Haberler
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Fransa Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofil çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofil çalıştı

Fransa'da bağımsız komisyonun araştırmasına göre, Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti.

Fransa'da bağımsız komisyonun araştırmasına göre, Katolik Kilisesi'nde 1950'den bu yana 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti.

Fransa Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarı skandalını araştıran bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan rapora göre, binlerce pedofili vakası kayıtlara geçti. Salı günü yayınlanması planlanan raporda, 1950'den bu yana Katolik Kilisesi'nde 3 binden fazla pedofilin çalıştığı belirtildi. Komisyonun Başkanı Jean-Marc Sauve rapora ilişkin Fransız basınına yaptığı açıklamada, araştırma kapsamında 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiğini ancak bu sayının en düşük tahmin olduğunu söyledi. Sauve, 2 bin 500 sayfadan oluşan raporda hem suçluların hem de kurbanların sayılarının belirlenmeye çalışıldığını ifade etti.

Araştırma kapsamında, pedofillerin faaliyet göstermesine izin veren kilise içindeki kurumsal ve kültürel mekanizmaların da incelendiği belirtildi. İki buçuk yıllık araştırmanın ardından yayınlanacak komisyon raporunda, kilise, mahkeme ve polis arşivlerinin yanı sıra tanıklarla yapılan görüşmeler yer alıyor.

Araştırmayı yapan Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesi'ndeki pedofili skandallarını araştırmak için 2018 yılında Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) tarafından kuruldu. - PARİS

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