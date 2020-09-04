Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı
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Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın korona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Fransa kalecisi Mandanda, korona virüse yakalandı
04.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:02

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, kalecileri Steve Mandanda'nın korona virüse yakalandığını belirterek, İsveç maçı kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yarın İsveç ile karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktörü Didier Deschamp, başkent Stockholm'de maçın oynanacağı Friends Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Deschamps, Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'nın kalecisi Steve Mandanda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve İsveç maçı öncesi kadrodan çıkarıldığını belirtti.

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Tecrübeli teknik direktör, daha önce yapılan testlerde de Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba ve Olympique Lyon'un genç oyuncusu Houssem Aouar'ın da korona virüs testinin pozitif çıktığını ve kadrodan çıkarıldıklarını hatırlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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