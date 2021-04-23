Fransa: Kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü
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BBC

Fransa: Kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

Fransa: Kadın polis memuru bıçaklanarak öldürüldü
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'in güneydoğusunda yer alan Rambolouillet'deki bir polis karakolunda çalışan idari personel polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneydoğusunda yer alan Rambolouillet'deki bir polis karakolunda çalışan idari personel polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

Adı açıklanmayan 48 yaşındaki silahsız kadının boynundan bıçaklandığı belirtildi.

Tunus'tan birkaç yıl önce Fransa'ya gittiği belirtilen 36 yaşındaki saldırgan vuruldu ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Soruşturmayı terörle mücadele savcıları devraldı ve olayın olası bir terör saldırısı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Saldırının, kurbanın öğle yemeği arasından döndüğü sırada karakolun girişinde gerçekleştiği bildiriliyor.

Görgü tanıkları saldırganın bir süre cep telefonuyla konuşarak karakolun dışında yürüdüğünü ve saldırı kurbanı güvenli kapılardan geçtiği sırada içeri girmeye çalıştığını anlattı.

Daha sonra memura saldırdığı ve diğer polislerin ateş açtığı kaydedildi.

Başbakan Jean Castex ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerini ziyaret etti

Castex Twitter'daki mesajında "Cumhuriyet, korkaklıkta sınır tanımayan barbarca bir saldırıda kahramanlarından birini kaybetti" dedi.

Yetkililer, saldırganın istihbarat servisleri tarafından tanınmadığını söyledi.

Beş yıl önce aynı bölgede iki polis memuru evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, Paris'in kuzeybatısındaki Conflans Saint-Honorine'de de bir öğretmenin de, okulunun yanında başı kesilmişti.

2019'da da Paris'te polis merkezine düzenlenen saldırıda üç memur hayatını kaybetmişti.

BBC
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