Fransa İtalya'daki büyükelçisini ülkeye çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, "Fransa, (İtalya hükümeti tarafından) birkaç aydır tekrarlanan suçlamalara, temelsiz saldırılara ve çirkin açıklamalara maruz kaldı. "Eşi benzeri olmayan bu durum karşısında Fransız hükümeti Fransa'nın İtalya Büyükelçisini çağırmaya karar verdi." dedi.