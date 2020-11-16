Fransa-İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Fransa-İsviçre hangi kanalda? Fransa-İsviçre şifresiz canlı izle!

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fransa-İsviçre maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fransa-İsviçre maçı hangi kanalda? Fransa-İsviçre şifresiz canlı izlenecek mi? Fransa-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?