Fransa-İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Fransa-İsviçre hangi kanalda? Fransa-İsviçre şifresiz canlı izle!
16.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:34
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fransa-İsviçre maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fransa-İsviçre maçı hangi kanalda? Fransa-İsviçre şifresiz canlı izlenecek mi? Fransa-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Fransa-İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fransa-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa-İsviçre maçı hangi kanalda, hakemi kim? Fransa-İsviçre şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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FRANSA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ GÜN?
Fransa-İsviçre maçı 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
FRANSA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa-İsviçre maçı 23:00'de başlayacak.
FRANSA-İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa-İsviçre arasındaki UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Maçı Paris, Paris'de oynanacak.