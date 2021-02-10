"Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nü imzalamayan Müslüman STK'ler baskı altında

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) Başkanı İbrahim Alcı ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, üzerinde değişiklikler yapılmadığı sürece "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamama konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Aynı zamanda Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alcı ve CFCM Genel Sekreterliğini yapan Sarıkır, son dönemde ülkede tartışma konusu olan tüzüğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Şu an zor dönemler yaşıyoruz. Her taraftan baskı geliyor." ifadesini kullanan Alcı, Fransa'da imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay sürecini oluşturmayı hedefleyen Ulusal İmamlar Konseyinin kurulmasının Müslümanlar için önemli olduğunu ancak "bazı maddeleri Müslümanların aleyhine" olan bu tüzüğü bu haliyle imzalamak istemediklerini söyledi.

Alcı, Fransa'daki diğer Müslüman derneklerden kendilerine destek mesajları geldiğini belirterek, "600-700 cami ve dernek bizim arkamızda. Fransa'da 2 bin 500 cami var." dedi.

Bir süredir ülkedeki imamlar ve derneklerle istişare ederek vardıkları sonucu CFCM ve İçişleri Bakanlığına yazılı olarak ilettiklerini kaydeden Alcı, tüzüğün isminin "Fransa İslamı" olmasına tepki göstererek, "Kaynağı Kur'an ve sünnet olan İslam dini özü itibarıyla hiçbir toplum veya ideolojik söylemlerle sınırlandırılamaz. İslam evrensel dindir." ifadesini kullandı.

İbrahim Alcı, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile toplantı gerçekleştirdiğini ve bu görüşleri kendisine de bizzat aktardığını kaydetti.

Tüzüğü imzalamadıklarını ve bunun medyada geniş yer bulduğunu belirten Alcı, "Üzüldüm. Bize İslamcı ve terörist olarak bakıyorlar. Darmanin de İbrahim Alcı'yı seviyoruz dese de CCMTF, Milli Görüş ve 'İnanç ve Uygulama' CFCM'den ayrılmasını istiyor. Buna hakkı yok." diye konuştu.

"İslam'da olmayan ancak varmış gibi gösterilen konular var"

Alcı, tüzükle ilgili, "İslam'da olmayan ancak varmış gibi gösterilen konular var. (Tüzüğe göre) İslam'da sanki kadın düşmanlığı var ancak dinimizde öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Fransa'daki derneklerde kadınların önemli görevler üstlendiğini anlatan Alcı, Müslümanların Fransız yasalarına uyduğunu, Fransız vatandaşı olduklarını ve kendilerine saygı gösterilmesini beklendiklerini vurguladı.

Hükümetin 2024 itibarıyla yurt dışından din görevlisinin gelmesini istememesi nedeniyle 260 Türk derneğin imamsız kalma ihtimali olduğunu ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Alcı, CFCM ile de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Bu şartname Müslümanlara aykırı olursa, hiç kimse imzalamaz"

Alcı, "Bu şartname Müslümanlara aykırı olursa, hiç kimse imzalamaz. Müslümanların yüzde 80'ini buna karşı. Tüzükte önerdiğimiz şekilde değişikliklerin yapılmaması halinde CCMTF, CIMG ve 'İnanç ve Uygulama' imzalamamaya kararlı." dedi.

Darmanin'in tüzüğü imzalamayan kuruluşların CFCM'den ayrılması gerektiği ve bu kuruluşlara bağlı derneklerin denetleneceğine yönelik yaptığı açıklamalar hakkındaki soruya Alcı, "İçişleri Bakanı böyle konuşabilir ancak Fransa'nın kanunları vardır. Avukatlarımız da var. Biz kötü bir şey yapmadık. Biz cumhuriyete karşı değiliz. Gazeteci, bazı milletvekili ve senatörlerle görüştüm. Onlar da kötü bir şey yapmadığımız söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Aralık 2020'de tüzüğün son halini aldığını ve bunun üzerinde mutabık kalındığını ifade eden Alcı, ancak geçen ay tüzükte büyük oranda değişiklik yapıldığını ve buna karşı çıktıklarını belirtti.

Fatih Sarıkır da tüzüğün 18 Ocak'ta birçok Müslüman kuruluş tarafından imzalandığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulduğunu belirterek, "Bu bize bir gün önce takdim edildi. Hızlı şekilde ilan edildi. Biz baştan beri mutlaka cami dernekleri başkanları ve imamların bu sürece dahil edilmesi, onlarla istişare ederek herkesin sahiplenebileceği bir şartname düzenlenmesi gerektiğini defalarca söyledik. Bu gerçekleşmedi." dedi.

"Fransa İslamı şeklinde ilan edildi ve içeriği ona göre düzenlendi"

Tüzükle ilgili önerilerini ve eleştirilerini açıklama yoluyla basına ilettiklerini ifade eden Sarıkır, tüzüğün isminin başlarda "Ulusal İmamlar Konseyi Prensipler Tüzüğü" olduğu ancak daha sonra "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü" şeklinde değiştirildiğine dikkati çekti.

Sarıkır, tüzükle ilgili "Fransa İslamı şeklinde ilan edildi ve içeriği ona göre düzenlendi. Artık hedef olan kitle sadece imamlar değil, aynı zamanda Müslümanlar. Fransa'da Müslümanların nasıl olması gerektiğine yönelik ifadeler içeriyor." diye konuştu.

Tüzükte dini değerler ve imamlar hakkında "yakışmayan" ifadelerin bulunduğunu, bunların kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Sarıkır, tüzükte din ile Fransa'nın birbirlerine karşıt gibi gösterilmesine ve Fransız yasalarının dinden üstün olması gerektiğine yönelik ifadelere de tepki göstererek, "Bu Fransız kanunlarına aykırı. 1905 yasasına göre din ile devlet birbirinden ayrılıyor. Fransa bu konuda dünyaya örnek olmuştur. Laiklik konusunda da dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkır, din görevlilerin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini, imam ve camilerin tüzüğü kabullenmesi halinde gerçek hedefe ulaşacaklarını belirtti.

Darmanin'ın açıklamalarına ilişkin, "Ümit ediyoruz ki bu sözler tekrarlanmaz." yorumunu yapan Sarıkır, CCMTF, CIMG ve "İnanç ve Uygulama"nın köklü kuruluşlar olduğunu aktardı.

Sarıkır, "Biz yapıcı tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Fransız kanunlarının hiçbiriyle bir sorunumuz yok. Bizim kaygımız sadece Müslümanların dini yaşayabilmesi için mücadele etmek." dedi.

Fatih Sarıkır, "(Tüzüğü imzalamamaları nedeniyle) Psikolojik baskı var, yok diyemeyiz. Medyalardan duyuyoruz, bazı siyasiler, bunu siyasi alana çekip malzeme haline getiriyorlar. Fransa'da da yakında seçimler olacak. Psikolojik baskı var. İnancımızla ilgili konularda doğru düşündüğümüz değerleri dikkate alacağız. Baskı olabilir ama buna karşı da tavrımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Darmanin, yaptığı açıklamada, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nü imzalamayı kabul etmeyen sivil toplum kuruluşlarının Fransa İslam Konseyinden (CFCM) çıkmasını istemişti.

CFCM'in hazırladığı tüzüğü birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu imzalarken, CCMTF, CIMG ile "İnanç ve Uygulama" kuruluş, bu tüzüğe imza atmamıştı. Tüzük, CFCM bünyesinde Ulusal İmamlar Konseyinin kurulmasını da öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan