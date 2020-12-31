Fransa İslam Konseyinden, Paris Camisi yöneticisinin suçlamalarına ilişkin ortak açıklama
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Fransa İslam Konseyinden, Paris Camisi yöneticisinin suçlamalarına ilişkin ortak açıklama

31.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:20
Fransa İslam Konseyinden, Paris Camisi yöneticisinin suçlamalarına ilişkin ortak açıklama

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Paris Camisi yöneticisi Chems-eddine Hafiz'in, konseyin bazı üyelerine yönelik itham ve suçlamalarını reddetti.

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Paris Camisi yöneticisi Chems-eddine Hafiz'in, konseyin bazı üyelerine yönelik itham ve suçlamalarını reddetti.

CFCM üyesi 6 federasyondan yapılan ortak basın açıklamasında, kuruluş başkanlarının Ulusal İmamlar Konseyini (CNI) oluşturma projesini değerlendirmek için bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu 6 federasyonun temsilcileri olarak Hafiz'in, CFCM'in bazı üyelerine yönelik isim vermeden "Fransa'ya düşman yabancı rejimlere bağlı grup" şeklindeki ithamlarını ve diğer tüm suçlamaların reddedildiği aktarıldı.

CFCM'e bağlı federasyonların CNI'nın bir an önce hayata geçirilmesi için birlik ve uyum içinde çalışmaya devam etmeye kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, İmamlar Konseyinin temelini oluşturan ilkelerden bahsedildi.

Açıklamada, imamların görevlerini açıkça belirlenmiş bir çerçeve içinde ve kendilerini koruyan bir kanuna bağlı şekilde yürütebilmesi için CNI'nın ivedilikle kurulmasının zaruri olduğu kaydedildi.

Paris Camisi Yöneticisi ve CFCM Başkan Yardımcısı Chems-eddine Hafiz, 28 Aralık'ta Ulusal İmamlar Konseyi projesinden, "İslamcı" şeklinde nitelendirdiği ve "Fransa'ya düşman yabancı rejimlere bağlı olmakla" suçladığı bazı CFCM üyelerinin, konseyin tüzüğüne ilişkin görüşmelerde sorun çıkardığı ve de Müslümanlar ile Fransız toplumu arasındaki yakınlaşmayı sağlayacak inisiyatifleri baltalamaya çabaladığı iddialarıyla konseyden çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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