Fransa İslam Konseyi Başkanı Oğraş Açıklaması

Fransa'daki Müslümanların en üst çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, dini teröre alet edenlerle mücadele etmek, bunun için de bir argümanın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



CFCM Başkanlığı 1 Temmuz'dan itibaren üstlenen Oğraş, CFCM merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Toplantıya CFCM Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Zekri ve Aslam Timol da katıldı.



Oğraş, basın toplantısında iki yıl boyunca yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



CFCM'yi daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yürüteceğini ifade eden Oğraş, çalışmalarını üç aşamada gerçekleştireceğini, önce Fransa'daki Müslümanların yaşadığı sorunları analiz edeceğini, ikincisi bir yol haritası belirleyeceğini ve son olarak da bunu uygulayacağını kaydetti.



"Dini teröre alet edenlerle mücadele etmek gerekiyor." diyen Oğraş, bunun için bir argümanın geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.



Fransa'daki Müslüman entelektüeller, dini derneklerin temsilcileri ve basın mensupları ile bazı konularda beraber çalışacaklarını belirten Oğraş, konseyin kurumsal ve mali yapısında bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini de dile getirdi.



CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Aslam Timol ise radikalleşmenin nedenleri üzerinde araştırma yapmak gerektiğini ve radikalleşen insanların çoğu camilerdeki imamlardan dini eğitim almadığını vurguladı.



"Radikalleşme sorununda Fransız devleti de sorumluludur." ifadesini kullanan Timol, toplumda sosyal adaletsizliklerin olduğuna dikkati çekti.



CFCM Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, CFCM'ye bağlı olan ve geçen yıl yeniden hayata geçirilen Fransa'da İslam Vakfı ile ilgili soru üzerine, vakfın başkanlığına Müslüman olmayan birinin seçilmesinin toplumda tepkiye neden olduğunu ve konunun tartışılmaya devam ettiğini belirtti.



CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Zekri de "Vakfın başkanlığına bir Fransızın seçilmesi Müslümanlara hakarettir." ifadesini kullandı.



Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın reform girişimi kapsamında "İslam Vakfı"nın başkanlığına eski İçişleri Bakanı Jean-Pierre Chevenement getirmişti.