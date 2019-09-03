Fransa, İran'a 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi, gözler ABD'den gelecek yanıtta

03.09.2019 19:08

Fransa, İran'a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önerdi.



İranlı ve Batılı kaynaklara göre, ABD'nin engellememesi halinde Tahran'a 15 milyar dolar kredi verilmesi gündeme gelecek. Euronews.com'da Görüntüle