- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
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- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor

21.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57

- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor İngiltere'de korona virüs mutasyonun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Fransa İngiltere'den tüm seferlerin durdurulduğunu açıklamasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor.

- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor

PARİS - İngiltere'de korona virüs mutasyonun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Fransa İngiltere'den tüm seferlerin durdurulduğunu açıklamasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor.

Fransa, İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurmuştu. Korona virüsün mutasyonunun yayılmasını engellemek için alınan karar kapsamında uçuşlar askıya alınmasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Başkent Paris'in Kuzey Garı (Gare du Nord) ile Londra'daki St. Pancras Tren İstasyonu arasındaki tarifeli tren seferleri yolcu taşımaya devam ediyor.

Fransa Başbakanı Castex tarafından yapılan açıklamada, 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryoluyla yapılan taşımacılık da dahil tüm seyahatlerin askıya alındığını açıklamıştı.

- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor
- Fransa, İngiltere uçuşlarını durdurdu, tren seferleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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