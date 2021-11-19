Fransa, İngiltere ile balıkçılık krizinde geri adım atmayacak

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, ülkesinin İngiltere ile yaşanan balıkçılık krizi konusunda geri adım atmadığını duyurdu. Beaune, "Fırsat veya geri çekilme yok. Hem müzakereye hem de baskıya devam ediyoruz. Aynı sayıda lisans istiyoruz" dedi.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, ülkesinin İngiltere ile yaşanan balıkçılık krizi konusunda geri adım atmadığını ve Londra'dan hala aynı sayıda ruhsat talep ettiğini kaydetti. Beaune, "Fırsat veya geri çekilme yok. Hem müzakereye hem de baskıya devam ediyoruz. Aynı sayıda lisans istiyoruz. Fransa hala balıkçılık için 150 ile 200 arasında ruhsat talep ediyor. Diyalog meyve vermezse, tüm seçenekleri masada tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin AB'nin desteğini beklediklerinin altını çizen Beaune, "Ayrıca İngilizlerden talep edilen isteklerin daha sağlam bir şekilde ifade edilmesi için Avrupa Komisyonu'na da baskı uyguluyoruz" ifadelerini kaydetti.

LİMANDA KALAN GEMİLER İÇİN TAZMİNAT

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin dün yaptığı açıklamada, Jersey Adası'nın lisans tahsisi için "işbirliği" eksikliğini kınamıştı. Girardin, İngiliz sularına girmek için balıkçılık ruhsatı almayan Fransız gemilerine tazminat ödemeyi planladığını duyurarak, hükümetin limanda kalmaya zorlanan tekne sahipleri için 40 ila 60 milyon euroluk bir kurtarma planı hazırladığını duyurmuştu.

BALIKÇILIK KRİZİ NASIL BAŞLADI?

İngiltere sularında AB teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine, özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin, İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti.

İNGİLTERE, 47 YENİ RUHSAT BAŞVURUSUNDAN SADECE 12'SİNİN KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında ise anlaşmazlık, yaklaşık 50 Fransız gemisinden oluşan bir filonun Jersey'de yer alan Saint Helier limanının önünde protesto düzenlemesiyle alevlenmişti. Daha sonra Fransız balıkçılar, yeni erişim ruhsatları için başvuruda bulunmuştu. İngiltere, küçük AB teknelerine yeni ruhsatlar için yapılan 47 başvurudan sadece 12'sini vereceğini belirtirken, Jersey adası ise 169 talepten 64'üne tam ve 31'ine geçici ruhsat verirken 75 başvuruyu reddetmişti. Bölgede toplamda 220'ye yakın tam ruhsat alan Fransa, yaklaşık 150 ruhsat daha talep etmişti.

FRANSA YAPTIRIMLARI ASKIYA ALMIŞTI

Balıkçı krizine ilişkin harekete geçen Fransa, 2 Kasım'a kadar daha fazla ruhsat verilmediği takdirde İngiltere'ye karşı bir dizi yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Fransa hükümeti, bir anlaşmaya varılamazsa, İngiliz balıkçı gemilerinin Fransız limanlarına yük boşaltmasının yasaklanması ve ticarette daha sıkı gümrük kontrolleri gibi cezai önlemlerin alınmasına karar vermişti. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki taraf arasında yapılacak yeni görüşmeler öncesinde yaptırımları askıya almıştı.

(Melike Yazır/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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