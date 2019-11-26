Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli
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Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli

Fransa'ya göre İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için çevre, iş standartları ve devlet yardımları politikalarında Avrupa Birliği standartlarına bağlı hareket etmeye devam etmeli. Bu görüşün Brüksel'de kabul görmesi halinde bir anlaşmanın oluşması zorlaşacak.

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24
Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli

'ya göre Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için (AB) standartlarıyla hareket etmeye devam etmeli.


Fransa Ticaret Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne yaptığı son açıklamada Brexit gerçekleştiği takdirde AB ve İngiltere'nin ticari ilişkilerin geleceğine yönelik bir anlaşması yapabileceğini ancak bunun olabilmesi için İngiltere'nin Avrupa iş ve çevre standartlarına sıkı şekilde uyması gerekeceğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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