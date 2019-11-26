Fransa: İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması istiyorsa AB standartlarına riayet etmeli

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24

Fransa'ya göre İngiltere Brexit sonrası bir ticaret anlaşması için Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla hareket etmeye devam etmeli.



Fransa Ticaret Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne yaptığı son açıklamada Brexit gerçekleştiği takdirde AB ve İngiltere'nin ticari ilişkilerin geleceğine yönelik bir anlaşması yapabileceğini ancak bunun olabilmesi için İngiltere'nin Avrupa iş ve çevre standartlarına sıkı şekilde uyması gerekeceğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle